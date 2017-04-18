Симон: не удалось успокоиться, подавая на матч во встрече с Джоковичем

Француз Жиль Симон, уступивший во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 6:3, прокомментировал ход встречи.

«Я сделал большую работу, чтобы добраться до счёта 5:4 в третьем сете, но во время подачи на матч я не был так спокоен, как должен был. Мои удары получались неточными. Это был тяжёлый момент. Но в такого рода матчах всё меняется очень быстро. Я сыграл два плохих розыгрыша, и очень быстро настал конец. Конечно, я предпочёл бы по-другому сыграть при счёте 5:4, но уже ничего не изменишь», — приводит слова Симона официальный сайт АТР.