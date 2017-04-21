Матч Франция — Испания в КФ отроется встречей Младенович — Солер-Эспиноса

В Роане состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными Франции и Испании. 22 апреля первыми на корт выйдут Кристина Младенович и Сильвия Солер-Эспиноса. Затем сыграют Полин Пармантье и Сара Соррибес-Тормо.

23 апреля состоятся матчи Кристина Младенович — Сара Соррибес-Тормо, Полин Пармантье — Сильвия Солер-Эспиноса и парная встреча — Ализе Корне / Аманден Эсс — Мария-Хосе Мартинес-Санчес / Ольга Саес Ларра.

Женская сборная России в плей-офф Мировой группы сыграет с командой Бельгии. Матчи также пройдут 22-23 апреля в Москве.