Мертенс: Веснина и Павлюченкова — выше в рейтинге, но это ни о чём не говорит

Бельгийка Элисе Мертенс в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Шаховым поделилась ожиданиями от противостояния с россиянками в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Матчи пройдут в Москве 22-23 апреля. Элисе сыграет с Анастасией Павлюченковой и Еленой Весниной.

«Теперь я в качестве первого номера, так что ситуация отличается от моего предыдущего матча за сборную. Но я с нетерпением жду субботу. Мы постараемся отдать все силы на корте, надеюсь, что нам удастся сыграть несколько хороших матчей.

Веснина и Павлюченкова — выше меня в рейтинге, но это ни о чём не говорит. Матчи за страну всегда немного отличаются. У меня за спиной классная команда, что должно мне помочь. Конечно, надеюсь, что мы победим", — сказала Мертенс.