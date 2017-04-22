Во втором матче противостояния плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации между командами России и Бельгии в Москве сыграют Анастасия Павлюченкова и Элисе Мертенс. Поединок начнётся приблизительно в 16:30 по московскому времени. Ранее соперницы между собой не играли.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Мертенс в Кубке Федерации.

В первом матче играют Елена Веснина и Элисон Ван Эйтванк. Первый сет выиграла Елена со счётом 6:3.