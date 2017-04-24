Петкович в первом круге турнира в Стамбуле проиграла 16-летней Ястремской

Восьмая сеяная немка Андреа Петкович в первом круге турнира в Стамбуле в трёх сетах уступила 16-летней украинке Даяне Ястремской (WC) со счётом 6:3, 0:6, 3:6. 29-летняя Петкович, занимающая 78-ю строчку в рейтинге WTA, реализовала четыре из 16 брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. На счету 420-й ракетки мира из Украины три эйса, четыре двойные ошибки и семь брейков.

Во втором круге Ястремская встретится с победительницей матча между Чан Кайчэнь из Тайваня и россиянкой Анной Калинской (LL).