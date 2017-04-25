Кафельников: Шараповой самой решать, что для неё хорошо, а что плохо

Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников прокомментировал информацию о том, что организаторы «Ролан Гаррос» могут предоставить россиянке Марии Шараповой «уайлд-кард» в квалификацию турнира.

«Сложно сказать, насколько это справедливое решение. Если организаторы его примут, значит, они считают, что оно справедливое. Хорошо ли это для Марии? Не знаю, что для неё хорошо, а что плохо, тут уж ей самой решать. Хотят ли организаторы таким образом заработать на турнире? Если они считают, что это правильный шаг, то мы просто должны смириться и двигаться дальше», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.