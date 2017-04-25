Гаске, Феррер, Сеппи и М. Зверев покидают турнир в Барселоне

14-й сеяный Миша Зверев, представляющий Германию, во втором круге турнира в Барселоне в двух сетах уступил британцу Даниэлю Эвансу со счётом 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Зверев 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Эванса 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

Также во втором круге турнира в Барселоне японец Юити Сугита (LL) взял верх над французом Ришаром Гаске (9) со счётом 4:6, 6:3, 7:6. Кевин Андерсон из ЮАР обыграл испанца Давида Феррера (13) со счётом 6:3, 6:4. А испанец Пабло Карреньо-Буста (7) одержал победу над итальянцем Андреасом Сеппи со счётом 6:4, 6:2.