Джере одолел Вердаско в Будапеште и впервые вышел в полуфинал турнира ATP

Испанский теннисист Фернандо Вердаско (4) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Будапеште, проиграв представителю Сербии Ласло Джере (Q) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. Фернандо 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.

В своём первом в карьере полуфинале турнира ATP 21-летний серб сыграет с представителем Великобритании Аляжем Бедене (Q).