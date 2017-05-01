Соперницей Вихлянцевой в первом круге турнира в Праге будет Голубич

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке женского турнира в Праге. В частности, российская теннисистка Наталья Вихлянцева в первом круге сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.
Прага. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Кристина Макхэйл (США) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q).
Мона Бартель (Германия, Q) — Чжан Шуай (Китай).
Магда Линетт (Польша) — Люция Градецка (Чехия, Q).
Виктория Голубич (Швейцария) — Наталья Вихлянцева (Россия, Q).