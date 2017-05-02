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Гаврилова уверенно обыграла Заневскую в первом круге турнира в Рабате

2 мая 2017, вторник. 14:26. Теннис

Представительница Австралии Дарья Гаврилова (3) вышла во второй круг турнира в Рабате, в двух сетах обыграв Марину Заневскую из Бельгии со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований 23-летняя уроженка Москвы поспорит с победительницей противостояния Полин Пармантье (Франция) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Марракеш 2017. 1-й круг
02 мая 2017 года, вторник. 13:10 МСК
Дарья
Гаврилова
Марина
Заневская
6:2 6:2
Марракеш 2017. 1-й круг
02 мая 2017 года, вторник. 13:10 МСК
Габриэла
Дабровски
Лина
Костал
6:1 6:0
Марракеш 2017. 1-й круг
02 мая 2017 года, вторник. 13:10 МСК
Надия
Подороска
Лорен
Дэвис
2:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дарья Гаврилова
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