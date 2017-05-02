Гаврилова уверенно обыграла Заневскую в первом круге турнира в Рабате

Представительница Австралии Дарья Гаврилова (3) вышла во второй круг турнира в Рабате, в двух сетах обыграв Марину Заневскую из Бельгии со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований 23-летняя уроженка Москвы поспорит с победительницей противостояния Полин Пармантье (Франция) — Элисе Мертенс (Бельгия).