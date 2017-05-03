Гаврилова и Скьявоне вышли в четвертьфинал турнира в Рабате

Итальянка Франческа Скьявоне (WC) вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, в двух сетах матча второго круга одолев канадку Габриэлу Дабровски (Q) со счётом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Скьявоне 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Дабровски 3 брейка и 2 двойные ошибки.

В другом матче второго круга третья сеяная Дарья Гаврилова из Австралии в двух сетах разгромила бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:1. За выход в полуфинал Гаврилова сыграет с итальянкой Сарой Эррани.