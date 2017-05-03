Раонич обыграл Бедене и вышел в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Первый сеяный канадец Милош Раонич вышел в четвертьфинал турнира в Стамбуле, в трёх сетах обыграв британца Аляжа Бедене со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут. 26-летний Раонич тринадцать раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из семи брейк-пойнтов. На счету 27-летнего Бедене пять эйсов и две двойные ошибки.

За выход в полуфинал Раонич сыграет с представляющим Австралию Бернардом Томичем, получившим от организаторов шестой номер посева.