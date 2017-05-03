Гаске обыграл Берлока и вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле

Француз Ришар Гаске, получивший от организаторов второй номер посева, вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле, в двух сетах обыграв аргентинца Карлоса Берлока со счётом 6:1, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. 30-летний Гаске, занимающий 23-е место в рейтинге АТР, 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Берлока 2 брейка и 1 двойная ошибка.

За выход в полуфинал Гаске сыграет с победителем матча Жоау Домингеш (Португалия, Q) — Кевин Андерсон (ЮАР).