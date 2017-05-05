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Раонич на двух тай-брейках обыграл Томича в четвертьфинале турнира в Стамбуле

5 мая 2017, пятница. 19:35. Теннис

Канадец Милош Раонич, получивший от организаторов первый номер посева, вышел в полуфинал турнира в Стамбуле, на двух тай-брейках обыграв шестую ракетку соревнований австралийца Бернарда Томича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (8:6). Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. Раонич 25 раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. На счету Томича 5 эйсов и 1 двойная ошибка. Счёт в личном противостоянии соперников стал 5-0 в пользу канадца.

За выход в финал Раонич сыграет с победителем матча Ласло Джере (Сербия) — Виктор Троицки (Сербия, 5).

Стамбул 2017. 1/4 финала
05 мая 2017 года, пятница. 17:10 МСК
Милош
Раонич
Бернард
Томич
7:6 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бернард Томич Милош Раонич
Новости. Теннис
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