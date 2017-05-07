Раонич: я уже возвращался после травм и знаю, как быстро выйти на свой уровень

Канадец Милош Раонич прокомментировал свой выход в финал турнира в Стамбуле, который будет для него первым финалом на грунте. За титул Милош поспорит с хорватом Марином Чиличем.

«Я много раз возвращался после травм, поэтому знаю, как быстро выходить на свой уровень. У меня ушло на это несколько матчей, но, думаю, сейчас я двигаюсь в правильном направлении.

Сегодня мне удалось агрессивно сыграть на приёме. Я знал, что буду держать свою подачу, которую не проигрывал на этом турнире, и это позволяло попробовать что-то новое на приёме. Я быстро нашёл свой ритм и сумел удержать его на протяжении всего матча", — приводит слова Раонича официальный сайт ATP