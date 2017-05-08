Чилич: победа в Стамбуле — хороший задел для остальной части грунтового сезона

Хорват Марин Чилич прокомментировал свою победу на турнире в Стамбуле, в финальном матче которого он обыграл канадца Милоша Раонича со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Титул стал для Чилича 17-м в карьере, но лишь вторым на грунте.

«Я на правильном пути и чувствую себя очень хорошо. Последние три или четыре недели на грунте, это никогда не просто, но я стараюсь играть всё лучше с каждым матчем. Эта была прекрасная неделя для меня — хороший задел для остальной части грунтового сезона. Я надеюсь, что смогу улучшить свою игру на предстоящих турнирах серии «Мастерс-1000» и «Ролан Гаррос»», — приводит слова Чилича пресс-служба АТР.