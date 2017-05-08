Раонич: теперь я лучше понимаю, как мне нужно играть на грунте

Канадец Милош Раонич, проигравший хорвату Марину Чиличу в финальном матче турнира в Стамбуле со счётом 6:7, 3:6, нашел положительные моменты в своем поражении. Для шестой ракетки мира это был первый в карьере финал грунтового турнира.

«Теннис был хорошим, и я добился многого, что мне понравилось. Конечно, я не достиг конечной цели, но после проведенных здесь четырех матчей у меня есть гораздо лучшее понимание того, как мне нужно играть на грунте. Это все позитивные вещи в конце дня», — приводит слова Раонича пресс-служба АТР.