Симон вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, одолев Монфиса

Француз Жиль Симон вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, в трёх сетах обыграв своего соотечественника Гаэля Монфиса, получившего от организаторов 15-й номер посева, со счётом 0:6, 6:0, 7:6 (7:0). Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. 32-летний Симон, занимающий 32-е место в рейтинге АТР, два раза подал навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх возможных. 30-летний Монфис, располагающийся на 16-й строчке в мировой классификации, трижды подал навылет, четырежды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из 13.

В другом матче чех Томаш Бердых (11) в двух сетах обыграл Дениса Истомина (Q) из Узбекистана со счётом 6:4, 6:4.