А. Зверев начал выступление в Мадриде с победы над Вердаско

Немец Александр Зверев в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде взял верх над испанцем Фернандо Вердаско со счётом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. 20-летний уроженец Гамбурга, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 7 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Фернандо сделал 1 эйс и 1 двойную.

За выход в третий круг Зверев поспорит с хорватом Марином Чиличем (7). Поединок пройдёт в среду, 10 мая.