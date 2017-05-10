Халеп: не желала Бушар удачи в матче с Шараповой, мы с ней не общаемся

Румынка Симона Халеп заявила, что не общается с канадкой Эжени Бушар, а потому не напутствовала её перед матчем второго круга турнира в Мадриде с Марией Шараповой. Ранее Бушар сказала, что многие теннисистки лично пожелали ей победы над Шараповой. Та встреча завершилась победой канадки — 7:5, 2:6, 6:4.

«Я не желала удачи Бушар, потому что мы с ней не общаемся. Она держится особняком. Я не могу осуждать её за это или восхищаться ею. Мне нечего сказать о ней и её личных качествах», — подчеркнула Халеп.