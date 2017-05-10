Карреньо-Буста: в большей части матча я не чувствовал себя комфортно на корте

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста прокомментировал своё поражение от француза Бенуа Пэра в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде со счётом 3:6, 4:6.

«Мне было очень сложно войти в игру. Пожалуй, были моменты, в которых я действовал достаточно неплохо, но в большей части матча я не чувствовал себя комфортно на корте. Нужно двигаться дальше. После прошлой недели я устал и испытывал болезненные ощущения. Это была тяжёлая неделя», — приводит слова Карреньо-Бусты официальный сайт тура.