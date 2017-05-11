Бушар: мне нравится играть с Кузнецовой

Канадка Эжени Бушар прокомментировала свою победу над немкой Анжеликой Кербер в третьем круге турнира в Мадриде и поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Светланой Кузнецовой. Кербер снялась с матча с уроженкой Уэстмаунта при счёте 3:6, 0:5.

«В целом я очень рада победе. Мне было нелегко входить в игру из-за того, что условия были другими. На корте был холодно и очень ветрено с одной стороны. Атмосфера отличалась от предыдущего матча. Вначале я допустила несколько простых ошибок, но затем собралась, нашла свой ритм и почувствовала себя прекрасно.

Кузнецова сейчас в целом играет отлично. Она здорово завершила прошлый год. Это будет хорошая битва. Я тренировалась с ней раньше и встречалась с ней на корте. Мне нравится играть с ней, потому что она достаёт много мячей, но при этом и действует активно. Мы обе просто сражаемся на корте. Я хочу получить удовольствие от игры и побороться за победу, как обычно», — цитирует Бушар официальный сайт тура.