Кузнецова: как мне кажется, в Штутгарте Шарапова играла лучше

Россиянка Светлана Кузнецова призналась, что не смогла целиком посмотреть игру своей ближайшей соперницы канадки Эжени Бушар с Марией Шараповой. Бушар одолела бывшую первую ракетку мира во втором круге турнира в Мадриде со счётом 7:5, 2:6, 6:4, а затем прошла немку Анжелику Кербер.

«Пока у меня нет целостного впечатления, потому что я не видела всей игры. Кажется, в то же время я играла в парном разряде. Думаю, они обе выполняли мощные удары и выходили вперёд. Мария всё ещё работает над возвращением своей игры и уже стала действовать лучше. Но, как мне кажется, в Штутгарте она играла лучше. А Эжени точно играет лучше, чем в последние месяцы», — цитирует Кузнецову официальный сайт тура.