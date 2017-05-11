Раонич проиграл Гоффену в третьем круге турнира в Мадриде

Канадский теннисист Милош Раонич (5) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, в двух сетах проиграв представителю Бельгии Давиду Гоффену (9) со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Уроженец Подгорицы 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и взял 1 гейм на подаче соперника. На счету Давида 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Испании Гоффен поспорит с победителем матча Ник Кирьос (Австралия, 16) — Рафаэль Надаль (Испания, 4).