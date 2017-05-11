Россиянка Светлана Кузнецова (8) в четвертьфинале турнира в Мадриде сыграет с канадкой Эжени Бушар. Поединок начнётся не ранее чем в 22:30 по московскому времени. Ранее спортсменки играли между собой дважды, и оба раза сильнее была Светлана.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Кузнецова — Бушар в Мадриде.

Победительница этого поединка за выход в финал поспорит с француженкой Кристиной Младенович (14), переигравшей румынку Сорану Кырстю (WC).