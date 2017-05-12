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Кузнецова победила Бушар в четвертьфинале турнира в Мадриде

12 мая 2017, пятница. 00:12. Теннис

Россиянка Светлана Кузнецова (8) в четвертьфинале турнира в Мадриде уверенно переиграла канадку Эжени Бушар со счётом 6:4, 6:0. Поединок продолжался 1 час 17 минут. 31-летняя уроженка Санкт-Петербурга, занимающая девятое место в рейтинге WТА, реализовала 4 брейк-пойнта из 9 и не проиграла ни гейма на своей подаче.

За выход в финал Кузнецова поспорит с француженкой Кристиной Младенович (14), переигравшей румынку Сорану Кырстю (WC).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Кузнецова — Бушар в Мадриде.

Мадрид 2017. 1/4 финала
11 мая 2017 года, четверг. 22:50 МСК
Эжени
Бушар
Светлана
Кузнецова
4:6 0:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Светлана Кузнецова Эжени Бушар
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