Кузнецова победила Бушар в четвертьфинале турнира в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова (8) в четвертьфинале турнира в Мадриде уверенно переиграла канадку Эжени Бушар со счётом 6:4, 6:0. Поединок продолжался 1 час 17 минут. 31-летняя уроженка Санкт-Петербурга, занимающая девятое место в рейтинге WТА, реализовала 4 брейк-пойнта из 9 и не проиграла ни гейма на своей подаче.

За выход в финал Кузнецова поспорит с француженкой Кристиной Младенович (14), переигравшей румынку Сорану Кырстю (WC).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Кузнецова — Бушар в Мадриде.