Кузнецова: не знала, чего ожидать от Бушар в четвертьфинале Мадрида

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от победы над Эжени Бушар в четвертифинальном матче турнира в Мадриде (6:4, 6:0).

«Не знала, чего ожидать, так как не играла с Эжени уже достаточно давно, только тренировалась с ней немного в Сиднее.

Мне кажется, в первом сете я могла сделать больше брейков. Но кое-что не получалось, и между сетами я произвела работу над ошибками. Во втором я стала играть лучше, лучше контролировала ситуацию, знала в каждый момент, что происходит.

Мячи от дождя стали тяжелее, было трудно набирать очки. Мячи и площадка стали вести себя по-другому, в остальном всё было в порядке", приводит слова Кузнецовой WTA Insider.