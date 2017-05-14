Халеп попала ракеткой в боллбоя после проигрыша второго сета в финале Мадрида

Румынка Симона Халеп могла быть дисквалифицирована по ходу финального матча турнира в Мадриде против француженки Кристины Младенович. Проиграв второй сет на тай-брейке, Халеп бросила на корт ракетку, а затем пнула её ногой, нечаянно попав при этом в бежавшего боллбоя. К счастью для румынки, судья на вышке ограничился предупреждением, что позволило ей продолжить матч и в итоге выиграть третью партию со счётом 6:2, защитив свой прошлогодний титул.

Видео этого инцидента вы можете посмотреть в «твиттере».