Кафельников открыл голосование за то, чтобы закрыть свой профиль в «Твиттере»

Бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников попросил своих подписчиков в «Твиттере» проголосовать за то, стоит ли ему оставить свой профиль открытым, что позволяет добавляться новым подписчикам, или закрыть его.

«Друзья! Хочу закрыть свой профиль в «Твиттере», чтобы больше никто не подписывался на меня. Как проголосуете, так и сделаю. Есть всего лишь час», — написал Кафельников на своей странице.

Кафельников завершил профессиональные выступления в 2003 году. С тех пор активно занялся гольфом и в 2011 году стал чемпионом России.