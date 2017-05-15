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Кафельников открыл голосование за то, чтобы закрыть свой профиль в «Твиттере»

15 мая 2017, понедельник. 20:32. Теннис

Бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников попросил своих подписчиков в «Твиттере» проголосовать за то, стоит ли ему оставить свой профиль открытым, что позволяет добавляться новым подписчикам, или закрыть его.

«Друзья! Хочу закрыть свой профиль в «Твиттере», чтобы больше никто не подписывался на меня. Как проголосуете, так и сделаю. Есть всего лишь час», — написал Кафельников на своей странице.

Кафельников завершил профессиональные выступления в 2003 году. С тех пор активно занялся гольфом и в 2011 году стал чемпионом России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Евгений Кафельников
Новости. Теннис
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Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
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