Гаврилова, Остапенко и Беллис вышли во второй круг турнира в Риме

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (Q) пробилась во второй круг турнира в Риме, одолев представительницу США Мэдисон Кис (10) со счётом 2:6, 7:5, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. 23-летняя уроженка Москвы, занимающая 33-ю строчку в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 8 из 13 брейк-пойнтов. На счету Мэдисон 5 эйсов и 8 брейков.

За выход в третий круг Гаврилова поспорит с француженкой Каролин Гарсией. Эта встреча состоится 17 мая.