Карреньо-Буста оказался сильнее Симона на старте «Мастерса-1000» в Риме

Испанец Пабло Карреньо-Буста (15) в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме переиграл француза Жиля Симона со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. 25-летний уроженец Хихона, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, трижды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 7 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Жиль сделал 2 эйса и 1 двойную.
Следующим оппонентом Карреньо-Бусты станет либо украинец Александр Долгополов, либо испанец Роберто Баутиста-Агут.