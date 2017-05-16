Гоффен сломил сопротивление Вердаско во втором круге «Мастерса» в Риме

Бельгиец Давид Гоффен (9) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме одержал волевую победу над испанцем Фернандо Вердаско. Поединок продолжался 1 час 55 минут и завершился со счётом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу 26-летнего уроженца Рокура, занимающего десятое место в рейтинге АТР. Давид сделал 4 эйса, 2 двойные ошибки, отыграл 10 брейк-пойнтов из 13 и совершил 5 брейков. Его оппонент 4 раза подал навылет при 3 двойных.

За выход в четвертьфинал Гоффен поспорит либо с американцем Райаном Харрисоном, либо с хорватом Марином Чиличем (6).