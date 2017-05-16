Кафельников: теннис — это не только Шарапова или Федерер, это и остальные игроки

Бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал решение президента Федерации тенниса Франции Бернарда Гьюдичелли не предоставлять «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой ни в основную, ни в квалификационную сетку «Ролан Гаррос».

«Роллан Гаррос» превыше всего – и Шараповой и Федерера, организаторы это показали. Затрудняюсь ответить, насколько это решение ударит по Марии, лучше ей задать этот вопрос.

Вы сами должны понимать, что теннис – это не только Мария Шарапова или, скажем, Роджер Федерер. Это ещё и остальные теннисисты. Представьте, что будет, если, допустим, в понедельник перед самым началом турнира все игроки решат бойкотировать турнир, считая, что допинг в спорте неуместен. Потому организаторы подумали, всё хорошенько взвесили и приняли такое решение», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.