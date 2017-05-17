Гаврилова: наверное, теперь все мои тренировки будут длиться два часа

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Риме над представительницей США Мэдисон Кис со счётом 2:6, 7:5, 7:5 и поделилась ожиданиями от встречи с француженкой Каролин Гарсией. Уроженка Москвы забыла заявиться на турнир вовремя и была вынуждена проходить в основную сетку через квалификацию.

«В последние 10 минут я стала играть просто здорово. Я отлично двигалась и пыталась чаще играть с форхенда. Об этом сказали и мои тренеры: «О, после двух часов ты начала играть очень хорошо». Наверное, теперь все мои тренировки будут длиться два часа. В первой партии я медленно входила в игру, просто много бегала и дарила сопернице лёгкие мячи. Во втором сете я смогла прибавить.

Болельщики здесь очень страстные, поэтому турнир кажется особенным. Я всегда отдаю все силы на корте, но здесь, кажется, отдаю даже больше. Такое ощущение, будто играю дома. В Мельбурне похожая атмосфера.

Пройти через квалификацию — это как выиграть несколько матчей на «Ролан Гаррос». Сегодня же я играла с сеяной соперницей, как в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Вот как я к этому отнеслась. Я забыла заявиться вовремя, но настроена позитивно.

Гарсия — непростая соперница. Она выполняет очень мощные удары, рано принимает мяч. Надеюсь, я смогу найти тот же ритм, что и в третьем сете матча с Мэдисон, и покажу хороший теннис», — цитирует Гаврилову официальный сайт тура.