Кис: это просто был не мой день

13-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Кис поделилась впечатлениями после поражения от представительницы Австралии Дарьи Гавриловой в первом круге турнира в Риме со счётом 6:2, 5:7, 5:7.

«В многих моментах матча я могла сыграть лучше. Не думаю, что сегодня я хорошо подавала. Дарья — сильная соперница. Она доставала все мячи и действовала отлично. Это был тяжёлый матч. Я отчаянно боролась и оставила все силы на корте. Это просто был не мой день», — приводит слова Кис официальный сайт WTA-тура.