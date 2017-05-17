Соперницей Кузнецовой в третьем круге турнира в Риме будет Гаврилова

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (Q) пробилась в третий круг турнира в Риме, одолев представительницу Франции Каролин Гарсию со счётом 7:5, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. 23-летняя уроженка Москвы, занимающая 33-ю строчку в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Гарсии 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Гаврилова поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой (7).