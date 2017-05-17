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Соперницей Кузнецовой в третьем круге турнира в Риме будет Гаврилова

17 мая 2017, среда. 15:54. Теннис

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (Q) пробилась в третий круг турнира в Риме, одолев представительницу Франции Каролин Гарсию со счётом 7:5, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. 23-летняя уроженка Москвы, занимающая 33-ю строчку в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Гарсии 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Гаврилова поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой (7).

Рим 2017. 2-й круг
17 мая 2017 года, среда. 13:40 МСК
Дарья
Гаврилова
Каролин
Гарсия
7:5 3:6 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дарья Гаврилова Каролин Гарсия Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
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