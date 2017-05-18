Нисикори: в Риме другие условия, чем в Мадриде, пришлось скорректировать игру

Японец Кей Нисикори (7) прокомментировал свою вторую подряд победу над испанцем Давидом Феррером на грунтовых турнирах серии «Мастерс-1000»: сначала в Мадриде, а теперь в Риме.

«Я чувствовал себя довольно хорошо. Здесь немного другие условия, чем на прошлой неделе, так что мне пришлось внести некоторые коррективы в свою игру. В матче было много взлётов и падений, особенно в первом сете, но я думаю, что в целом я сыграл достаточно хороший матч», — приводит слова Нисикори официальный сайт АТР-тура.