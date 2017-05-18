В 12:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Риме, в котором сыграют представительница Австралии Дарья Гаврилова (Q) и россиянка Светлана Кузнецова (7). По личным встречам впереди 31-летняя уроженка Санкт-Петербурга —4-0. В рейтинге WTA Гаврилова располагается на 33-й позиции, Кузнецова — на восьмой. За свою карьеру россиянка выиграла 17 турниров WTA в одиночном разряде, Гаврилова — ни одного.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Гаврилова — Кузнецова в Риме