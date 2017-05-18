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Петкович: написав статью, поняла, что перечитывать написанное нельзя

18 мая 2017, четверг. 10:22. Теннис

Немка Андреа Петкович рассказала о своём первом опыте написания статьи. Она подготовила материал для третьего выпуска журнала Racquet Magazine. В своей статье Петкович проанализировала противостояние швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля, а также своё — с первой ракеткой мира Анжеликой Кербер. Журнал поступил в продажу на днях.

«Эмоции от победы на корте, конечно, больше, но они и уходят быстрее, потому что ты концентрируешься на следующей встрече. Здесь же я осталась довольна собой. При этом я поняла, что нельзя перечитывать написанное тобой, потому что в конце хочется вообще всё удалить и начать заново», — цитирует Петкович WTA Insider.

Источник: WTA Insider Сообщить об ошибке
Теги
Андреа Петкович Анжелика Кербер Рафаэль Надаль Роджер Федерер
Новости. Теннис
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