Петкович: написав статью, поняла, что перечитывать написанное нельзя

Немка Андреа Петкович рассказала о своём первом опыте написания статьи. Она подготовила материал для третьего выпуска журнала Racquet Magazine. В своей статье Петкович проанализировала противостояние швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля, а также своё — с первой ракеткой мира Анжеликой Кербер. Журнал поступил в продажу на днях.

«Эмоции от победы на корте, конечно, больше, но они и уходят быстрее, потому что ты концентрируешься на следующей встрече. Здесь же я осталась довольна собой. При этом я поняла, что нельзя перечитывать написанное тобой, потому что в конце хочется вообще всё удалить и начать заново», — цитирует Петкович WTA Insider.