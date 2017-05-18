В 20:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Риме, в котором сыграют представитель США Джек Сок (13) и испанец Рафаэль Надаль (4). По личным встречам впереди уроженец Манакора — 3-0. В рейтинге ATP Сок располагается на 14-й позиции, Надаль — на четвёртой.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Сок — Надаль в Риме

Победитель этого матча за выход в полуфинал поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом (8), либо с американцем Сэмом Куэрри.