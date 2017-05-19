Поражения Кузнецовой и Павлюченковой — в обзоре матчей 3-го круга турнира в Риме

18 мая на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме были сыграны матчи третьего раунда в женском одиночном разряде.

Светлана Кузнецова (7) уступила австралийке Дарье Гавриловой (Q) со счётом 6:2, 5:7, 4:6, Симона Халеп (6) обыграла Анастасию Павлюченкову (12) — 6:1, 4:6, 6:0, а Кики Бертенс (15) одержала верх над Екатериной Макаровой — 7:6, 6:1.

В других матчах победу праздновали Анетт Контавейт (Q), Винус Уильямс (9), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (8) и Каролина Плишкова (2).

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших встреч.

Видео также доступно на «Чемпионате»

Турнир серии «Мастерс-1000» в Риме завершится 21 мая.