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Мугуруса: стала по-другому относиться к поражениям в этом году, менее драматично

19 мая 2017, пятница. 10:23. Теннис

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу над немкой Юлией Гёргес в третьем круге турнира в Риме со счётом 7:5, 6:4 и рассказала о настрое на «Ролан Гаррос», действующей победительницей которого она является.

«Я очень рада победе. Чувствую, что сейчас в туре все играют здорово. Выходя на корт, не знаешь, кто одержит победу. Если бы я сыграла не так хорошо и сосредоточенно, то легко проиграла бы сегодня. Очень рада победе ещё и потому, что не показала свой лучший теннис в Мадриде, а в Штутгарте уступила в третьем сете. Счастлива, что в Риме одержала уже две победы.

Я стала по-другому относиться к поражениям в этом году, менее драматично. Я стала ощущать больше ответственности. Думаю, это хорошо. Я это чувствую. Также я стала менее эмоциональной. Раньше мне было сложно сдержать радость или грусть. Постепенно я нахожу баланс. Надеюсь, у меня будет получаться всё лучше. Такова моя цель — добиться прогресса в этом.

Гёргес — очень агрессивная теннисистка с мощной подачей. В ряде моментов она отрывалась в счёте, как во второй партии, но я просто ждала. Я знала, что у меня ещё появятся возможности позже. Я не паниковала. Рада, что смогла отыграться с 1:4 и выиграть 6:4.

Меня будут спрашивать о том, выиграю ли я «Ролан Гаррос» вновь, а я не знаю. Не думаю, что это логичный вопрос. Наверное, скажу: «Надеюсь выиграть». Но сделать то, что удалось Халеп, очень сложно. Она выиграла турнир в Мадриде два года подряд. А сделать такое на турнирах «Большого шлема» особенно тяжело.

Я не так много думаю о «Ролан Гаррос». За последний месяц меня спрашивают только о нём. Я знаю, что являюсь действующей чемпионкой. Немногие могут так сказать. Я отношусь к этому позитивно. Посмотрим, чего мне удастся добиться», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Гарбинье Мугуруса Симона Халеп Юлия Гёргес Ролан Гаррос
Новости. Теннис
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