Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бертенс вышла в полуфинал турнира в Риме, обыграв Гаврилову

19 мая 2017, пятница. 17:59. Теннис

Голландка Кики Бертенс, получившая от организаторов 15-й номер посева, вышла в полуфинал турнира в Риме, в двух сетах обыграв представляющую Австралию Дарью Гаврилову, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Бертенс два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Гавриловой два брейка и четыре ошибки на подаче. Бертенс вышла вперед в личном противостоянии с Гавриловой – 2-1. На грунте соперницы играли друг с другом впервые.

За выход в финал Бертенс сыграет с шестой ракеткой турнира румынкой Симоной Халеп.

Рим 2017. 1/4 финала
19 мая 2017 года, пятница. 16:20 МСК
Кики
Бертенс
Дарья
Гаврилова
6:3 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дарья Гаврилова Кики Бертенс
Новости. Теннис
19 мая 2017, пятница
18:48 Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Риме в парном разряде
18:33 Потапова вышла в полуфинал турнира ITF в Трнаве
17:59 Бертенс вышла в полуфинал турнира в Риме, обыграв Гаврилову
16:52 А. Зверев победил Раонича и сыграет с Иснером в полуфинале «Мастерса» в Риме
16:17 Лейкина проиграла Костовой в квалификации турнира в Страсбурге
16:15 Шарапова: сыграю в квалификации Уимблдона, просить WC в основную сетку не буду
16:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Плишкова в Риме
15:54 21 эйс помог Иснеру одолеть Чилича в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
14:32 Халеп победила Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Риме
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Надаль в Риме
13:30 Иснер: в матче с Вавринкой я здорово подавал и использовал свои шансы
13:18 Куличкова вышла во второй раунд квалификации турнира в Страсбурге
13:11 А. Зверев: в матче с Фоньини я прекрасно чувствовал мяч и был очень активен
12:47 Джокович: я провёл один из лучших своих матчей за последние пару месяцев
12:23 Тим: я отыграл матчболы, так что всё могло закончиться по-другому
12:06 Надаль: очевидно, что сейчас я играю хорошо
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Раонич в Риме
11:45 Среботник одержала 700-ю победу в парном разряде в карьере, Спирс — 500-ю
11:43 Пеннетта и Фоньини стали родителями
11:26 Контавейт: для меня сейчас всё в новинку, я только набираюсь опыта
10:42 В. Уильямс: я хорошо действовала в важные моменты, а Конта допускала ошибки
10:23 Мугуруса: стала по-другому относиться к поражениям в этом году, менее драматично
09:58 Дауни: хотим дать возможность болельщикам увидеть игру Марии на траве перед ТБШ
09:12 Халеп: я отлично себя чувствую и уверена в том, что могу достать каждый мяч
09:05 Текстовая онлайн-трансляция матча Контавейт — Халеп в Риме
08:51 Победы Джоковича, Надаля, Иснера и Раонича — в обзоре матчей турнира в Риме
08:36 Поражения Кузнецовой и Павлюченковой — в обзоре матчей 3-го круга турнира в Риме
00:27 Американец Кривонос дисквалифицирован на 10 лет за организацию договорного матча
00:25 Кар. Плишкова вышла в 1/4 финала турнира в Риме, одолев Бачински
18 мая 2017, четверг
23:33 Свитолина победила Бартель, выиграв второй и третий сеты всухую
22:59 Шарапова: буду рада вернуться в Бирмингем
22:26 Надаль одолел Сока и сыграет с Тимом в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
21:56 Дель Потро: поединок с Нисикори напоминал футбольный матч
20:55 Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Риме в паре
20:46 Дель Потро победил Нисикори и сыграет с Джоковичем в 1/4 финала турнира в Риме
19:28 Шарапова получила «уайлд-кард» на турнир в Бирмингеме, где сыграет и в 2018 году
19:07 Джокович победил Баутиста-Агута в третьем круге турнира в Риме
18:58 Иснер победил Вавринку и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
18:02 Текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — дель Потро в Риме
17:49 Макарова проиграла Бертенс в третьем круге турнира в Риме
17:19 Орлов: у Шараповой сейчас будет ещё больше болельщиков, Маша вызывает симпатию
16:51 В. Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв Конту
16:35 Павлюченкова уступила Халеп в 1/8 финала турнира в Риме, проиграв третий сет 0:6
16:34 Раонич победил Бердыха и сыграет с А. Зверевым в четвертьфинале турнира в Риме
16:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Сок — Надаль в Риме
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017