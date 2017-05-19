Бертенс вышла в полуфинал турнира в Риме, обыграв Гаврилову

Голландка Кики Бертенс, получившая от организаторов 15-й номер посева, вышла в полуфинал турнира в Риме, в двух сетах обыграв представляющую Австралию Дарью Гаврилову, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Бертенс два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Гавриловой два брейка и четыре ошибки на подаче. Бертенс вышла вперед в личном противостоянии с Гавриловой – 2-1. На грунте соперницы играли друг с другом впервые.

За выход в финал Бертенс сыграет с шестой ракеткой турнира румынкой Симоной Халеп.