Победы Халеп, Свитолиной, Бертенс и Мугурусы — в обзоре матчей 1/4 финала в Риме

19 мая на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме были сыграны матчи 1/4 финала в женском одиночном разряде.

Румынка Симона Халеп (6) обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт (Q) со счётом 6:2, 6:4. Украинка Элина Свитолина в двух сетах победила чешку Каролину Плишкову (2) — 6:2, 7:6 (11:9). Представительница Нидерландов Кики Бертенс (15) со счётом 6:3, 6:3 выиграла у австралийки Дарьи Гавриловой (Q), а испанка Гарбинье Мугуруса (3) одолела американку Винус Уильямс (9) — 6:2, 3:6, 6:2.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших встреч.

Видео также доступно на «Чемпионате».