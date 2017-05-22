Куэрри пробился во второй круг турнира в Женеве, где может сыграть с Робредо

Американский теннисист Сэм Куэрри (6) пробился во второй круг турнира в Женеве, обыграв представителя Германии Даниэля Альтмайера (Q) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Уроженец Сан-Франциско 10 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету Альтмайера 4 эйса и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Куэрри поспорит с победителем противостояния Томми Робредо (Испания, SR) — Франко Шкугор (Хорватия, Q).