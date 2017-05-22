В 19:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Лионе (Франция), в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и представитель Франции Жиль Симон (5). Ранее соперники не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Симон в Лионе

Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований в Лионе поспорит с либо с представителем Бразилии Тьяго Монтейро, либо с британцем Кайлом Эдмундом (Q). Турнир завершится 27 мая.