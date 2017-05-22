Медведев в трёх партиях проиграл Симону в первом круге турнира в Лионе

Россиянин Даниил Медведев в первом круге турнира в Лионе (Франция) уступил местному теннисисту Жилю Симону (5) со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. 21-летний уроженец Москвы, занимающий 65-е место в рейтинге АТР, реализовал 1 брейк-пойнт из 8, проиграв 4 гейма на своей подаче.

Жиль за выход в четвертьфинал соревнований поспорит с либо с представителем Бразилии Тьяго Монтейро, либо с британцем Кайлом Эдмундом (Q).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Симон в Лионе