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Благодаря эйсам на турнирах «Премьер» собрано $ 10 125 на благотворительность

23 мая 2017, вторник. 09:10. Теннис

В марте 2017 года стартовала традиционная благотворительная кампания Aces For Humanity, проводимая USANA и WTA-туром. Суть её состоит в том, что за каждый эйс, выполненный на турнирах категории «Премьер» любым игроком, WTA вносит вклад в размере $ 5. За каждый эйс от официального посла USANA (Каролина Возняцки, Эжени Бушар, Моника Пуиг, Чжэн Сайсай) WTA делает вклад в размере $ 10.

По итогам турнира в Риме было выполнены 272 эйса ($ 1360), а общее количество составило 1851 эйс. Это позволило собрать $ 10 125.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Возняцки Моника Пуиг Эжени Бушар
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