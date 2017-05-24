Кирьос проиграл Киккеру во втором круге турнира в Лионе

Австралиец Ник Кирьос (4) не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Лионе. Во втором круге он уступил аргентинцу Николасу Киккеру (Q) со счётом 6:2, 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. На счету Кирьоса 16 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Киккер подал навылет 1 раз, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 4 брейковых шанса из 12.

За выход в полуфинал турнира Киккер сразится с грузином Николозом Басилашвили, который в матче второго круга одолел итальянца Андреаса Сеппи.