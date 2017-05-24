Путинцева: если бы я играла с Бушар, то тактика была бы другой

Представительница Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала свою победу над Юлией Глушко из Израиля на старте турнира в Нюрнберге со счётом 6:4, 5:7, 6:0. Глушко на этих соревнованиях заменила канадку Эжени Бушар, которая снялась из-за травмы голеностопа.

«Я отлично себя чувствую. Я очень рада, что условия здесь лучше, чем в прошлом году, дождя нет. С нетерпением жду следующей игры. Если бы я играла с Бушар, то тактика была бы другой, но она снялась с турнира. Я узнала об этом лишь вчера вечером. До полудня я не знала, с кем буду играть.

Я немного нервничала. Затем узнала, что сыграю с Юлией. Я уже давно не видела её на турнирах WTA. Мы не встречались уже два с половиной года, так что подобрать тактику было непросто.

Это было нелегко. Я здорово начала матч, повела 4:0, но затем стала действовать медленнее. Я не двигалась на сто процентов, и это привело к тому, что уровень моей игры упал. Рада, что всё же нашла свою игру и стала лучше двигаться в третьем сете. Я осталась довольна своей скоростью. В концовке всё сложилось удачно для меня», — цитирует Путинцеву официальный сайт тура.